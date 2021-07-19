Из столицы Югры по программе семейных авиабилетов можно будет улететь в одном направлении

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования семейных авиаперелётов по России. Программа предусматривает специальные сниженные тарифы для семей с детьми. Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам. Из городов Югры в программу попал только Ханты-Мансийск.

«Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает. Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров. Всего на эту меру поддержки в 2021 году предусмотрено 1,35 млрд рублей», - сообщает пресс-служба кабмина.

Билеты со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тысяч рублей в зависимости от направления.

Из Ханты-Мансийска билеты по специальной цене можно будет приобрести в Уфу. Предельный размер специального тарифа составит 6 123 рубля.