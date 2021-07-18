Выпуск о Ханты-Мансийске от британского блогера посмотрела 600 раз за неделю

В Ханты-Мансийске побывал британский блогер Люк Джонс. Он снял 8-минутный ролик о столице Югры, который, судя по всему, пришелся по душе городским властям.

«Люк Джонс о Ханты-Мансийске. Люк Джонс, блогер и автор youtube-канала «Russia! The Other Way», побывал в Ханты-Мансийске и снял о нем влог. Что понравилось Люку в нашем городе? Смотрите в ролике!», - опубликован пост-призыв на официальной странице администрации города в инстаграме.

Выпуск о Ханты-Мансийске был опубликован неделю назад и за семь дней собрал 604 просмотра и 11 комментариев.

Люк Джонс, по его словам, живет в России больше 20 лет. Самое популярное видео на его канале с 3,8 тыс. подписчиками посвящено Москве. Ролик, опубликованный десять месяцев назад, собрал 12 тысяч просмотров.