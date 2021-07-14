В Ханты-Мансийском районе утонули двое мужчин

В начале июля плавание еще двух югорчан закончилось трагедией: в экстренные службы поступило сообщение, что в районе Ханты-Мансийска на озере Ендырский сор перевернулась лодка, двое пассажиров судна пропали. Спасать было уже некого – оба жителя региона утонули.

«Водолазами было обследовано 800 квадратных метра дна озера, тела утонувших мужчин 1969 и 1983 годов рождения подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции. Уважаемые жители Югры, будьте осторожны и бдительны, соблюдайтесь правила безопасности на воде!» – прокомментировали в КУ «Центроспас-Югория».