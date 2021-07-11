В ХМАО завели уголовное дело на водителя, подделавшего документы

В районе Ханты-Мансийска сотрудники ДПС выявили водителя из Тюмени с поддельным свидетельством ДОПОГ. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Отмечается, что документ вызвал подозрение у дорожных патрульных, поэтому его направили на экспертно-криминалистическую экспертизу. Факт того, что свидетельство оказалось фальшивым, подтвердили эксперты и представители территориального отдела государственного автодорожного надзора.

«Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» по факту изготовления и оборота поддельного документа возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ. Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке», – рассказали в УМВД Югры.