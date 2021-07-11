На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск жители Югры заметили лося

Жители столицы Югры на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск встретили лося. Об этом они рассказали в местном городском сообществе.

«Пoжалуйста, будьтe аккуpатны и внимaтельны, лоси выходят на дорогу. Трaсса Тюмeнь - Хaнты-Мaнсийск, примeрно 150 километр», – поведала горожанка, пожелавшая остаться анонимной.

Отметим, что столкновение с лосем на дороге может обернуться последствиями. Так, в 2019 году на трассе Екатеринбург – Ивдель семья из Югорска сбила выскочившее на дорогу животное. Люди серьезных травм не получили, однако повреждения авто расценены как значительные. Лось погиб.

Столкновение с жителем леса для другого югорчанина также оказалось печальным – на одной из трасс региона в том же году «Мазда» сбила лося. Чтобы вызволить пострадавших водителя и пассажиров иномарки, спасателям пришлось разрезать крышу транспортного средства.