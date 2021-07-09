В этнографическом музее Ханты-Мансийска откроется веревочный парк

В августе в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» Ханты-Мансийска планируют открыть веревочный парк «Каснэ Маа».

«Пространство будет рассчитано для семейного отдыха, горожан и гостей города всех возрастов. В парке будет 32 этапа и четыре трассы, каждый сможет посетить его и выбрать веревочный маршрут, исходя из своего возраста и физических возможностей. А для самых маленьких посетителей будет работать скалодром», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Открытие парка приурочат ко Дню коренных народов 9 августа.

Отмечается, что «Каснэ Маа» в переводе с мансийского – место для состязаний.