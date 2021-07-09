Звание «Новогодняя столица Сибири» даст Ханты-Мансийску надежду заработать

Управление по развитию туризма и внешних связей администрации Ханты-Мансийска оформило свидетельство на товарный знак логотипа и слогана проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири». Теперь это звание останется за окружным центром в ближайшие десять лет.

«Регистрация товарного знака подтверждает то, что мы являемся единственным законным правообладателем звания «Новогодняя столица Сибири». Это дает гарантии того, что мы не нарушаем права других лиц, используя свой товарный знак. Это актуально для нашего новогоднего проекта, уже ставшим брендом города <…> Проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» может и должен стать самоокупаемым, коммерческим событием, таким как многие фестивали и конкурсы», - рассказала директор МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Анна Линкер.

Линкер добавила, что наличие товарного знака повышает привлекательность проекта у инвесторов, ведь товарные знаки самых известных фирм стоят намного дороже, чем все их основные фонды.

Стоит отметить, что по истечению срока право на товарный знак можно продлевать.