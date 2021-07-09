В Ханты-Мансийском районе нашли труп пропавшего мужчины

В Ханты-Мансийском районе спасатели помогли обнаружить полицейским труп пропавшего мужчины. Известно, что поиски проходили в районе реки Алексинская. Югорчанин в последнее время был в избе неподалеку от водоема, а потом перестал выходить на связь.

«Сотрудники мобильного поисково-спасательного отряда 8 июля выезжали в район реки. Спасатели совместно с сотрудником полиции выдвинулись для проведения поисковых мероприятий на предполагаемое место происшествия. В ходе поисковых работ, в воде был обнаружен труп мужчины. Тело было передано сотрудникам полиции», – сообщили в КУ «Центроспас-Югория».