Директор Югорской топливной компании сядет на 12 лет за убийство компаньона

В Ханты-Мансийском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела об убийстве, совершенном в 2016 году. По просьбе 53-летнего обвиняемого в обстоятельствах трагедии разбирались присяжные.

В 2016 году между директором ООО «Югорская топливная компания» и его компаньоном по бизнесу произошел конфликт. Предприниматель добивался возврата компании, которую ранее фиктивно оформил на своего знакомого. 26 августа обвиняемый выпил, взял охотничье ружье и отправился к оппоненту, чтобы расправиться с ним. Во время потасовки он нанес обидчику четыре колотые раны, от которых последний скончался в больнице.

Обвиняемый год скрывался от правосудия в Башкортостане, где и был задержан полицейскими.

В феврале 2018 года он признан виновным в убийстве. Кроме того, с компании взыскан долг в 3,4 млн рублей в пользу контрагента и компенсация в 1 млн рублей в пользу потерпевшей стороны.

«Подсудимый не согласился с приговором по убийству и обжаловал его, заявив ходатайство о рассмотрении судом с участием присяжных заседателей. По результатам нового рассмотрения приговором Ханты-Мансийского районного суда от 6 июля 2021 года, с учетом вердикта присяжных и позиции прокурора, подсудимому назначено наказание в виде 12 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.