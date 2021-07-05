Сервис по прокату электросамокатов запустят в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске планируют запустить сервис по прокату электросамокатов. Идею местного бизнесмена поддержали в управлении по развитию туризма и внешних связей.

«Первые точки, где в скором времени появятся станции с электросамокатами, — площадь возле Речного вокзала и парк им. Бориса Лосева. Протестировать самокаты жители города смогут уже в конце лета. На первоначальном этапе планируется запустить 20 самокатов. После пробного периода, инициаторы проекта хотят ввести больше транспорта и открыть новые станции в разных районах города для более комфортного передвижения. А если проект будет пользоваться спросом, то реализовываться он будет и в других городах округа», - рассказали в пресс-службе администрации окружного центра.

Арендовать самокат можно будет через специальное приложение. После поездки электросамокаты необходимо будет поставить на одну из выбранных на карте станций для автоматической подзарядки.

Стоит отметить, что с ростом популярности элекстросамокатов число ДТП с участием такого вида транспорта в России выросло почти на 200 процентов. Сейчас в городах, где уже работают сервисы по прокату электросамокатов, не могут найти способ регулирования этой сферы.