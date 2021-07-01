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​Хантымансиец скончался от удара ножницами в шею

Житель столицы Югры убил собутыльника ножницами

​Хантымансиец скончался от удара ножницами в шею
Фото: hmao.sledcom.ru

В Ханты-Мансийске задержан 56-летний мужчина, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности. Следователи полагают, что он ударил своего 29-летнего соседа ножницами в шею, от чего последний скончался. Трагедия произошла днем 28 июня в одном из домов на улице Чехова.

«По версии следствия, между обвиняемым и его соседом во время распития алкогольных напитков произошла ссора из-за неуважительных высказываний последнего в адрес сожительницы хозяина квартиры. В ходе ссоры, переросшей в драку, хозяин квартиры нанес удар лезвием хозяйственных ножниц в область шеи соседа, от которого 29-летний мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан, следователем направлено в суд ходатайство о его заключении под стражу», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела.


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Сегодня в 18:33, просмотров: 236, комментариев: 0
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