В жестком ДТП в Ханты-Мансийске пострадали два водителя

Во вторник, 29 июня, около 19.25 на Тобольском тракте в Ханты-Мансийске столкнулись УАЗ и Toyota. В ДТП пострадали водители обоих автомобилей.

«50-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ, по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории нарушил требование дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен», в результате чего совершил столкновение с автомобилем Toyota под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.