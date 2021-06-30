Мост через реку Иртыш в Ханты-Мансийске будут перекрывать с 5 по 12 июля

Автомобильный мост «Красный Дракон», пролегающий через реку Иртыш в Ханты-Мансийске, будет временно перекрыт. Госавтоинспекция Югры сообщает, что на этом участке пути будут проводиться плановые мероприятия, который продлятся с 5 по 12 июля включительно. Ограничения продлятся с часу ночи и до четырех часов утра.

Отметим, что также перекрывать по ночам будут мост через Обь в районе Сургута. Представители ГАИ округа рекомендуют принять эту информацию к сведению и заблаговременно планировать маршруты поездок, учитывая обстановку на дорогах.