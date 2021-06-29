Жителя Ханты-Мансийска лишили автомобиля за задолженность по оплате штрафов

Житель Ханты-Мансийска накопил 1077 штрафов за нарушения ПДД на сумму свыше 900 тысяч рублей. Приставы разыскивали должника по всему округу, однако оказалось, что мужчина все это время жил и работал в Москве.

«В ходе исполнения исполнительных производств судебный пристав установил, что за правонарушителем зарегистрирован автомобиль марки «Audi Q3» 2015 года выпуска. Должник уклонялся от встреч с судебным приставом-исполнителем, установить его местонахождение не удавалось, в результате чего он был объявлен в розыск», – рассказали в пресс-службе УФССП по Югре.

Отмечается, что чаще всего должник превышал скорость, за что и попадался на камеры. На данный момент автомобиль должника арестован. В дальнейшем транспортное средство подлежит реализации, а вырученные средства будут направлены на погашение задолженности.