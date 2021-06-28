В Ханты-Мансийском районе спасатели нашли труп мужчины, который утонул 17 июня

На прошлой неделе, 25 июня, спасатели нашли тело мужчины, который сплавлялся по протоке Ендырская в Ханты-Мансийском районе. Житель ХМАО утонул 17 июня, об инциденте в экстренные службы сообщили очевидцы.

«Прибыв к месту вызова, спасатели надводным способом обследовали 25 километров правого и левого берегов реки. Водолазным способом обследовали 19 600м2 водной акватории. Тело мужчины было обнаружено в 10-12 километров от места утопления», – сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

Напомним, что параллельно шли поиски югорчанина, который пропал на реке Иртыш. Его труп спасатели нашли раньше, 18 июня.