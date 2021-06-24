Тело жителя Югры, пропавшего во время сплава по Иртышу, нашли спасатели

В Ханты-Мансийском районе нашли тело мужчины, который пропал в районе поселка Бобровский. Он сплавлялся по реке Иртыш, его лодка перевернулась, мужчина не смог выплыть на берег и утонул. Об этом стало известно 18 июня.

«За время поиска обследованы специальным оборудованием правый и левый берега Иртыша. Тело мужчины обнаружено и передано сотрудникам полиции», – прокомментировали в КУ «Центроспас-Югория».

Напомним, что в том же муниципалитете также ищут жителя региона, который пропал во время сплава по протоке Ендырская.