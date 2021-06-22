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​Перелет из Ханты-Мансийска в Москву станет самым протяженным для Superjet 100

«Россия» начинает полеты из Ханты-Мансийска в Москву

​Перелет из Ханты-Мансийска в Москву станет самым протяженным для Superjet 100
Фото: rossiya-airlines.com

С 1 июля авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») начнет полеты по маршруту «Ханты-Мансийск – Москва». Возить пассажиров будут на Superjet 100. Для лайнера это будет самый длинный маршрут.

«Маршрутная линия Москва — Ханты-Мансийск самая протяженная для самолетов Superjet 100, которые выполняют полеты из Москвы. Расстояние по прямой составляет порядка 1900 км», - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее по этому маршруту летал «Аэрофлот», но во время реализации новой стратегии развития группы компаний он передает свои основные маршруты по внутрироссийским направлениям «Победе» и «России».

«Открытие рейсов в Ханты-Мансийск соответствует стратегической цели и социальной миссии авиакомпании «Россия» которые направлены на улучшение транспортной доступности регионов и повышение мобильности населения. Развитие региональной маршрутной сети позволяет обратить внимание пассажиров на новые туристические направления на карте России», - говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы будут выполняться ежедневно. Лайнеры рассчитаны на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 в экономическом. Вылет из Москвы в 01:00, прилет в Ханты-Мансийск в 05:55. Обратный рейс будет вылетать из Ханты-Мансийска в 06:55 и прибывать в Москву в 08:10. Время указано местное для каждого аэропорта.


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Сегодня в 15:08, просмотров: 348, комментариев: 0
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