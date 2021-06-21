Югорчанка стала жертвой щедрого лже-брокера

48-летняя жительница Ханты-Мансийска перевела мошенникам 530 тысяч рублей, но смогла убедить злоумышленника вернуть ей часть денег. Впрочем, сумма возврата ее не порадовала.

О своих злоключениях югорчанка рассказала сотрудникам Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский». Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и предложил заработать, получив солидные дивиденды в короткий срок на бирже валют. Поддавшись на уговоры злоумышленника, женщина перевела на различные банковские счета более 530 000 рублей.

«Вскоре, осознав, что она стала жертвой мошенников, женщина стала умалять лже-брокера вернуть ей деньги, ссылаясь на сложное финансовое положение в семье. Сжалившись, злоумышленники вернули ей немногим более 3 000 рублей, оставшаяся сумма осталась в копилке мошенников», - рассказали в пресс-службе полиции Ханты-Мансийска.

По данному факту возбуждено уголовное дело.