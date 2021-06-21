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В минувший выходной в столице Югры два внедорожника и один седан собрались в «паровозик»

В Ханты-Мансийске «Рено» спровоцировал двойное ДТП. Есть пострадавшие

В минувший выходной в столице Югры два внедорожника и один седан собрались в «паровозик»
фото: ГАИ Югры

Накануне, 20 июня, в Ханты-Мансийске произошло двойное ДТП – столкнулись два внедорожника и один седан. Инцидент зафиксирован в 14:17 на улице Энгельса, в аварии травмы получили два водителя.

По предварительным данным, владелец «Рено» не учел дистанцию между его авто и впередиидущим транспортного средства и совершил с ним столкновение.

«За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в котором 10 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход», – добавили в Госавтоинспекции Югры.


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Сегодня в 10:32, просмотров: 383, комментариев: 1
Комментарии:
Ыть
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Сегодня в 10:54
"Пэйн, я не чувствую ног....Пейн"
Чуу Чууу

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