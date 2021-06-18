В Югре спасатели ищут мужчину, который пропал во время сплава по протоке

В Ханты-Мансийском районе пропал югорчанин, который сплавлялся по протоке Ендырская. Инцидент произошел накануне, 17 июня. Экстренные службы на место происшествия вызвали свидетели трагедии.

«Со слов очевидцев, мужчина отъехал от берега на лодке выше по течению, через некоторое время обнаружена лодка, мужчины в ней нет. Спасатели отбуксировали мотолодку к берегу, провели осмотр водной акватории. Мужчина не найден», – прокомментировали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Напомним, что в последнее время на территории ХМАО участились случаи смерти людей на воде. Так, ранее мы сообщали о 19-летней студентке из поселка Междуреченский, которая во время рыбалки решила зайти в водоем поглубже, оступилась и утонула.