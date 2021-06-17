В Ханты-Мансийске двое в масках украли награды времен Великой Отечественной войны

В Ханты-Мансийске задержаны подозреваемые в хищении наград времен Великой Отечественной войны. Двое в масках проникли в жилище к местному жителю, вскрыли сейф болгаркой и украли награды и ценности.

Преступников в масках, убегающих с места происшествия, заметили сотрудники ППС в Кедровом переулке. Одного задержали сразу, второго – во время оперативных мероприятий.

«Спустя несколько часов в дежурную часть обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестные проникли в его дом и похитили из сейфа награды, принадлежавшие его покойным родственникам. Среди пропаж орден Отечественной войны, орден Трудовой Славы, юбилейная медаль «70 лет Вооруженным силам СССР», две юбилейные медали «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и одна – «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», а также нагрудный знак «Почетный донор СССР». Кроме того, были похищены различные ювелирные изделия и денежные средства в российской и иностранной валюте на сумму свыше 900 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе окружной полиции.

Первый задержанный дал признательные показания. У предполагаемого с изъяты похищенные награды и часть денежных средств. Пакет с ювелирными изделиями воры выронили, убегая от полиции. Ценности нашли во время осмотра места происшествия.

«Следователем МО МВД России «Ханты-Мансийский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Одному из подозреваемых, ранее судимому жителю ХМАО-Югры, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.