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В столице Югры мотоциклист врезался в легковушку и выжил

В Ханты-Мансийске байкер, проехавший на «красный», столкнулся с автомобилем

В столице Югры мотоциклист врезался в легковушку и выжил
фото: ГАИ Югры

В Ханты-Мансийске столкнулись автомобилист и мотоциклист. Инцидент произошел накануне, 15 июня, в 22:50. По предварительным данным, байкер проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Ниссаном».

Отмечается, что виновник ДТП получил травмы. Кроме того, он ездил без защиты.

«За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в котором пять человек получили травмы», – сообщили в Госавтоинспекции Югры.

Напомним, что на территории округа увеличилось число ДТП с мотоциклистами – у них начался сезон. Так, ранее мы сообщали о сургутянине, который уходил от погони на байке и врезался в столб.


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Сегодня в 09:58, просмотров: 144, комментариев: 0
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