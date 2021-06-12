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Житель Ханты-Мансийска попал под статью за организацию притона

В Ханты-Мансийске горожанин устроил в своей квартире наркопритон

Житель Ханты-Мансийска попал под статью за организацию притона
фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске безработный местный житель устроил притон в своей квартире. Любимыми гостями у «радушного» югорчанина были женщина и мужчина 1991 года рождения, употребляющие метилэфедрон. О том, кто сообщил силовикам про «злачное место», не сообщается, однако на горожанина завели уголовное дело.

«Следователем следственного отдела МВД России «Ханты-Мансийский» по факту организации и содержания притона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 УК РФ, санкция которой в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении»


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Сегодня в 09:34, просмотров: 64, комментариев: 0
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