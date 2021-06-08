Жители поселка под Ханты-Мансийском жалуются на медведя, расхитителя могил

Жители поселка Горноправдинск опасаются за свою безопасность из-за медведя, который заглядывает в населенный пункт. Косолапого заметили на кладбище, где он хозяйничал на одной из могил. Видео опубликовано в паблике «Типичный Ханты-Мансийск».

В пресс-службе администрации Ханты-Мансийского района заверили, что ситуация находится под контролем: «С начала июня в Горноправдинске ведёт работу охотник, получивший лицензию на трех медведей. Это не значит, что медведей убивают (к примеру, если это медвежата с медведицей - в таких случаях медведей уводят либо увозят от населённого пункта). Отстрел ведётся, если медведь представляет прямую угрозу жизни и здоровью жителей. Мероприятия продлятся до 20 июня».

Стоит отметить, что медведи очень часто выходят к людям в Югре. Животные давно оценили легкость, с которой можно добыть пропитание в населенных пунктах. Специалисты рекомендуют не держать открытыми мусорки и не прикармливать зверей у трасс, однако югорчане не прислушиваются к мнению экспертов.