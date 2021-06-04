В столице Югры накануне зарегистрировали две драки

Накануне в Ханты-Мансийске зафиксировали сразу две ссоры, которые закончились дракой с использованием мебели и кухонной утвари.

Первый инцидент произошел на улице Ледовой, между двумя горожанами возник конфликт. 28-летний югорчанин ударил стулом своего оппонента несколько раз. В ином случае отношения выясняли сантехник и уборщица – дебошир схватил чайник и огрел им женщину.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – обязательство о явке», – прокомментировали в УМВД Югры.