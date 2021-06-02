Молодую девушку сбили на пешеходном переходе в Ханты-Мансийске

Во вторник, 1 июня, около 17.00 на улице Мира в Ханты-Мансийске в ДТП пострадала 22-летняя девушка. На нерегулируемом пешеходном переходе ее сбил 41-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota.

«В результате ДТП пешеход получила травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы. Кроме того, двое водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, семеро – за отказ от медицинского освидетельствования, один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 49 – за нарушение требований к перевозке детей.