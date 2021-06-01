Молодого югорчанина задержали по подозрению в убийстве двух человек

Жителя Ханты-Мансийска задержали по подозрению в убийстве двух человек. В ходе ссоры с братом отчима 19-летний молодой человек зарезал своего оппонента 1969 года рождения и его 80-летнюю мать. От многочисленных ножевых ранений оба потерпевших скончались на месте. Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Югре возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Максимальная мера наказания предусматривает лишение свободы на срок до 12.

«В тот же день молодой человек был задержан по подозрению в совершении преступления. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СК Югры.