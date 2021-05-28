Мэр Ханты-Мансийска заявил, что владельцам затопленных домов окажут адресную поддержку

Каждому жителю Ханты-Мансийска, чьи дома были затоплены из-за недавнего ливня, будет оказана адресная помощь. Об этом накануне, 27 мая, заявил мэр города Максим Ряшин во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Проверка выявила, что всего пострадало шесть частных домов на улицах Сирина, Никифорова, Восточная. Помимо соцподдержки, позже будет оценен причиненный ущерб, который планируется возместить.

«Также в ходе заседания принято решение обследовать ливневую канализацию на улицах, которые были подтоплены и, в случае необходимости, провести реконструкцию. Отметим, накануне в Ханты-Мансийске зафиксирован абсолютный максимум суточного количества осадков за всю историю метеонаблюдений - почти 60 мм. Предыдущий рекорд в 13,8 мм был зафиксирован 26 мая 2002 года», – сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийка.