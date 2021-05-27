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​Сильный ливень затопил улицы и дома Ханты-Мансийска

Месячная норма осадков выпала в Ханты-Мансийске за сутки

​Сильный ливень затопил улицы и дома Ханты-Мансийска
Фото: admhmansy.ru

В Ханты-Мансийске за сутки выпала месячная норма осадков. Ливневка не справилась со стихией – улицы ушли под воду. Фотографии и видео потопов горожане публиковали в социальных сетях. В пресс-службе администрации окружного центра рассказали, что воду откачивали сотрудники МДЭП, Водоканала, ЖКУ, УТС, Управления гражданской защиты населения на 25 единицах техники.

Фото, видео: vk.com/typical_xm

«32 обращения от жителей поступило вчера в ЕДДС города. Они касались подтоплений, как на частных участках, так и домовладений. Службы города были переведены в режим повышенной готовности. Увы, не удалось избежать подтопления жилых домов, где вода «выступила» на поверхность. В основном, это частные дома. У нас есть три потенциальных участка: это район Сирина, где дома находятся в низине, улица Восточная. В Самарово – это улица Никифорова и Зырянова. Вчера по этим адресам были направлены службы МЧС и муниципальных городских предприятий», - рассказал директор МКУ «Управление гражданской защиты населения» города Евгений Девятков.

По распоряжению Главы города Максима Ряшина создана комиссия по обследованию домов, пострадавших от подтопления.

По вопросам подтопления горожан просят обращаться в ЕДДС города по телефону 112.


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Сегодня в 14:15, просмотров: 215, комментариев: 0
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