13-летнего жителя Ханты-Мансийска в лесу искали спасатели

В лесу под Ханты-Мансийском, рядом с садово-огородным товариществом «Кооператор - 48», спасатели искали 13-летнего ребенка. Вместе с ними поисковые работы проводили сотрудники полиции.

«Поисковая группа выезжала в СОТ по сообщению: потерялся мальчик в лесном массиве. Прибыв к месту вызова, совместно с сотрудниками полиции и сотрудниками городской спасательной службы, обследовали лес. В результате поисковой операции ребенок 2007 года рождения был найден и передан сотрудникам полиции, в медицинской помощи мальчик не нуждался», – рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Напомним, что ранее мы сообщали о жителей Нижневартовска, которого спасатели вывели из леса. Мужчина самостоятельно передвигаться не мог.