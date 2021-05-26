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В лесу под Ханты-Мансийском потерялся ребенок

13-летнего жителя Ханты-Мансийска в лесу искали спасатели

В лесу под Ханты-Мансийском потерялся ребенок
фото: pixabay.com

В лесу под Ханты-Мансийском, рядом с садово-огородным товариществом «Кооператор - 48», спасатели искали 13-летнего ребенка. Вместе с ними поисковые работы проводили сотрудники полиции.

«Поисковая группа выезжала в СОТ по сообщению: потерялся мальчик в лесном массиве. Прибыв к месту вызова, совместно с сотрудниками полиции и сотрудниками городской спасательной службы, обследовали лес. В результате поисковой операции ребенок 2007 года рождения был найден и передан сотрудникам полиции, в медицинской помощи мальчик не нуждался», – рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Напомним, что ранее мы сообщали о жителей Нижневартовска, которого спасатели вывели из леса. Мужчина самостоятельно передвигаться не мог.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 193, комментариев: 0
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