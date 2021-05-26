Десятилетний велосипедист попал под колеса легковушки в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске водитель на «Ниссане» сбил 10-летнего мальчика, который переезжал проезжую часть на велосипеде. Инцидент произошел накануне, 25 мая, на улице Энгельса. Легковушка в момент столкновения поворачивала налево. Ребенок получил травмы.

«На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 133 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.