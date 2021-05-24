Ханты-Мансийск, Пыть-Ях и Кондинский район возглавили рейтинг по числу укушенных клещами

Самые злые клещи – в Ханты-Мансийске, там нападению паукообразных, по состоянию на 20 мая, подверглись 178 человек. Также в топ-3 по числу укушенных попали Пыть-Ях (148 случаев) и Кондинский район (114 случаев), Сургут оказался на четвертом месте с 73 обратившимися за помощью после нападения клеща. На это указывает сводка окружного Роспотребнадзора.

«Зараженность клещей возбудителями инфекций остается высокой. В лабораториях автономного округа проводятся исследования заражённости на 4 инфекции клещей, снятых с людей и собранных в природе. Также, исследования проводятся с помощью методик ПЦР и ИФА. Всего с начала сезона исследовано 2174 клещей, в т.ч. снятых с людей – 1486. Вирусом клещевого энцефалита заражено 3,4%исследованных клещей, возбудителем клещевого боррелиоза – 36,7%, возбудителем эрлихиоза – 6,5%, возбудителем анаплазмоза – 0,6%», – отметили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что всего за указанный период 967 югорчан оказались укушены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь период активности этих насекомых за помощью в медучреждения обратились жители 20 муниципалитетов Югры.