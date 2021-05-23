Умер хоккеист Марек Трончинский, выступавший за сборную Чехии и ХК «Югра»

Хоккеист Марек Трончинский скончался в возрасте 32 лет. Причины смерти спортсмена не сообщаются, пишет портал hokej.cz.

Марек Трончинский выступал за сборную Чехии с 2011-го по 2016 год. Он играл клубы Чехии и Континентальной хоккейной лиги. В сезонах-2012/13 и 2013/14 он был защитником ХК Югра.

«Экс-игрок «Югры» Марек Трончински скончался в возрасте 32 лет. Чешский хоккеист играл в КХЛ в составах «Югры» и «Слована». В югорском клубе защитник провёл 87 игр и набрал 36 очков. Соболезнуем родным и близким Марека», - говорится в сообщении клуба в соцсети.