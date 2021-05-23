21 мая 2021 года стал самым жарким днем в истории Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске зафиксирован очередной температурный рекорд. В пятницу, 21 мая, температура воздуха в столице Югры прогрелась до плюс 30,3 градуса – это максимум за 100-летнюю историю метеонаблюдений.

«В Ханты-Мансийске 21 мая был зафиксирован абсолютный максимум, когда температура воздуха на территории города прогрелась до плюс 30,3 градуса. Предыдущий рекорд, зафиксированный в мае 2002 года, составлял 27,5 градуса», - сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

Стоит отметить, что это уже второй температурный рекорд, поставленный в мае – 14 мая воздух впервые за 100 лет прогрелся до плюс 30,1 градуса.