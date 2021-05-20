В Ханты-Мансийске женщина выпала из маршрутки на ходу

В Ханты-Мансийске на улице Калинина из маршрутки выпала 44-летняя пассажирка. Женщина ехала стоя, а водитель не убедился, что дверь в салоне закрыли. Пострадавшая госпитализирована.

«В ходе проверки установлено, что 27-летний водитель, имеющий стаж управления транспортным средством девять лет, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, при посадке пассажиров начал движение, не убедившись, что автоматическая дверь в салоне закрылась», - сообщили в пресс-службе городской полиции.

Виновнику ДТП предстоит уплатить штраф в размере до 2000 рублей.