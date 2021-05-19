В Ханты-Мансийске поймали двух браконьеров, ловивших рыбу на месте нереста

Два жителя Ханты-Мансийска наловили рыбы на штраф в размере 30 тысяч и уголовное дело. Силовики поймали мужчин на протоке Байбалаковская, где они рыбачили на месте нереста при помощи сетей. Полицейские обнаружили у браконьеров более 30 особей язя, плотвы, карася и чебака.

«В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.1 ст. 256 УК РФ. Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Добытая рыба и рыболовные снасти изъяты. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.