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Два югорчанина наловили рыбы на крупный штраф и уголовное дело

В Ханты-Мансийске поймали двух браконьеров, ловивших рыбу на месте нереста

Два югорчанина наловили рыбы на крупный штраф и уголовное дело
фото: pixabay.com

Два жителя Ханты-Мансийска наловили рыбы на штраф в размере 30 тысяч и уголовное дело. Силовики поймали мужчин на протоке Байбалаковская, где они рыбачили на месте нереста при помощи сетей. Полицейские обнаружили у браконьеров более 30 особей язя, плотвы, карася и чебака.

«В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.1 ст. 256 УК РФ. Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Добытая рыба и рыболовные снасти изъяты. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.


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Сегодня в 11:54, просмотров: 260, комментариев: 0
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