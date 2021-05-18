Полицейский в Ханты-Мансийском районе по горячим следам задержал похитителей кур

В Ханты-Мансийском районе раскрыто дело о похищении кур. Кражу со взломом совершили двое безработных рецидивистов. Злоумышленники планировали продать пернатых, но на их пути встал участковый Владимир Белов.

О пропаже птицы в полицию сообщил 63-летний житель поселка Кедровый. Владимир Белов сразу же заподозрил в совершении преступления неработающих мужчин 2001 и 1982 годов рождения, которые уже нарушали закон. Полицейский оказался прав.

«Было установлено, что подозреваемые неоднократно наведывались в курятник. Одну похищенную курицу они продали односельчанке, потом вернулись за двумя остальными. В ходе обыска по месту жительства подозреваемых были обнаружены две курицы, принадлежащие пенсионеру. Свои действия молодые люди объяснили желанием получить прибыль с продажи украденного имущества», - сообщили в пресс-службе районной полиции.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За кражу им грозит до пяти лет лишения свободы.

В ведомстве подчеркнули, что кур в целости и сохранности вернули владельцу.