В ХМАО впервые за 100 лет температура воздуха в мае превысила 30 градусов

Синоптики зафиксировали температурный рекорд в ХМАО – в Ханты-Мансийске впервые за 100 лет температура воздуха в мае превысила 30 градусов.

«Абсолютный максимум в Ханты-Мансийске зафиксирован 14 мая - температура воздуха на территории города составила 30,1 градуса. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений - более 100 лет», - сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

Предыдущий рекорд был установлен в мае 2004 года, когда воздух прогрелся до плюс 28,7 градуса.

Отметим, что этот год богат на температурные рекорды. Так, 24 февраля 2021 года стал самым холодным днем за 109 лет.