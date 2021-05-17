16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8537   EUR  89,6584  

Новости

Больше новостей
Нужно ли голосовать за проекты благоустройства парков в Югре?
Комментировать
0
Сдаете ли вы тесты на ВИЧ?
Комментировать
0
Убийцам детей — смертную казнь. Согласны?
Комментировать
0
Следует ли запретить анонимность в интернете ради борьбы с терроризмом и экстремизмом?
Комментировать
0
Вы к мигрантам из других стран и республик относитесь:
Комментировать
0
Больше опросов

​100 лет такого не было: в Югре побит температурный рекорд

В ХМАО впервые за 100 лет температура воздуха в мае превысила 30 градусов

​100 лет такого не было: в Югре побит температурный рекорд
Фото: vk.com/typical_xm

Синоптики зафиксировали температурный рекорд в ХМАО – в Ханты-Мансийске впервые за 100 лет температура воздуха в мае превысила 30 градусов.

«Абсолютный максимум в Ханты-Мансийске зафиксирован 14 мая - температура воздуха на территории города составила 30,1 градуса. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений - более 100 лет», - сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

Предыдущий рекорд был установлен в мае 2004 года, когда воздух прогрелся до плюс 28,7 градуса.

Отметим, что этот год богат на температурные рекорды. Так, 24 февраля 2021 года стал самым холодным днем за 109 лет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:51, просмотров: 173, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сбережения – в воду // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1825
  2. ​Останемся с «хвостами» 1517
  3. ​Сургут рискует остаться без благоустроенных парков 958
  4. За сутки 43 югорчанина заболели COVID-19 768
  5. ​С чего начинается Родина? 661
  6. ​Был без прав и шлема: на трассе под Нижневартовском в ДТП погиб мотоциклист 652
  7. ​Нижневартовский физрук, обвиняемый в педофилии, предстанет перед судом 618
  8. ​Ищите объезд! Часть улицы Губкина в Сургуте сегодня перекроют 598
  9. ​В Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на прохожих. Три человека погибли 564
  10. Четырех психически нездоровых югорчан лишили права носить оружие 562
  1. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 9342
  2. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 7199
  3. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 4144
  4. Имя им — легион 4075
  5. ​Поезд Победы прибудет на станцию Сургут 15 мая 4036
  6. Арсен Петросян: «В Сургутском районе иностранных агентов нет, но был один случай...» // ONLINE 3087
  7. ​Богданов участвует в гонке за место в Госдуме РФ 3037
  8. Оксана Каландырец: «Раньше ценилась яркая, броская красота. Но мой типаж, как и Оксаны Федоровой, уже устарел» 2845
  9. Денис Топал: «Но склонах Эвереста до сих пор лежит около 200 тел погибших альпинистов» // ONLINE 2764
  10. ​Так не оставит: Эдуард Шмонин намерен обжаловать приговор суда 2624
  1. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 15378
  2. ​А у меня коты! 12045
  3. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ограничено движение из-за ремонта 10377
  4. Наломал дров: югорчанин может отправиться в колонию за шесть спиленных берез 9791
  5. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 9652
  6. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 9342
  7. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 8366
  8. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 7478
  9. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 7325
  10. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 7199

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика