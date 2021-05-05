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Югра защитила природный парк «Самаровский чугас» от вторжения строителей и нефтяников

Парк «Самаровский чугас» в Ханты-Мансийске попал в охранную зону

Югра защитила природный парк «Самаровский чугас» от вторжения строителей и нефтяников
Фото gotonature.ru

Природный парк «Самаровский чугас», который считается одной из визитных карточек Ханты-Мансийска и Югры в целом, теперь официально охраняется властями от разнообразного антропогенного воздействия. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

Общая территория, попавшая в охранную зону, составляет 183 гектара. Теперь в «Самаровском чугасе» запрещена добыча полезных ископаемых, прокладка дорог, трубопроводов, строительство капитальных зданий, не связанных с охраной этой территории, вырубка деревьев, складирование отходов и прочие вмешательства, способные испортить будущее парка.

Зато – разрешены маленькие радости для посетителей. Например, любительское рыболовство на удочку или спиннинг в установленные законом сроки, и сбор дикоросов.

Природный парк «Самаровский чугас» был учрежден 20 лет назад. Он выполняет отчасти функцию ботанического сада, где обитают редкие экземпляры местной фауны, отчасти – рекреации и отдыха югорчан, отчасти – как место экологического и исторического просвещения.


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Сегодня в 20:08, просмотров: 84, комментариев: 0
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