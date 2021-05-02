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В Ханты-Мансийске пьяный водитель вылетел в кювет, но остался жив

В столице Югры нетрезвый водитель на легковушке вылетел на обочину и перевернулся

В Ханты-Мансийске пьяный водитель вылетел в кювет, но остался жив
фото: ГИБДД Югры

В Ханты-Мансийске пьяный водитель без удостоверения вылетел в кювет. Инцидент произошел накануне, 1 мая, в 16:53 на улице Тихая. К счастью, владелец легковушки выжил.

«20-летний мужчина, управляя автомобилем «Митсубиси Аутлендер», не справился с управлением, допустил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы. В последующем установлено, что водитель не имел права на управление транспортным средством и находился в состоянии опьянения», – сообщает ГИБДД Югры.

Отмечается, что за минувшие сутки было поймано девять водителей с признаками опьянения. Информацию о нетрезвых водителях необходимо сообщать в полицию по телефону «02» (с мобильного – 102).


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02 мая в 12:17, просмотров: 1476, комментариев: 0
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