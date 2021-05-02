В столице Югры нетрезвый водитель на легковушке вылетел на обочину и перевернулся

В Ханты-Мансийске пьяный водитель без удостоверения вылетел в кювет. Инцидент произошел накануне, 1 мая, в 16:53 на улице Тихая. К счастью, владелец легковушки выжил.

«20-летний мужчина, управляя автомобилем «Митсубиси Аутлендер», не справился с управлением, допустил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы. В последующем установлено, что водитель не имел права на управление транспортным средством и находился в состоянии опьянения», – сообщает ГИБДД Югры.

Отмечается, что за минувшие сутки было поймано девять водителей с признаками опьянения. Информацию о нетрезвых водителях необходимо сообщать в полицию по телефону «02» (с мобильного – 102).