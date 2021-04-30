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Погуляли хорошо: трех югорчан осудят за ряд страшных преступлений, которые они совершили по пьяни

Драка с полицейским, стрельба по людям, кража и пьяная езда: жителей Ханты-Мансийска будут судить за несколько преступлений

Погуляли хорошо: трех югорчан осудят за ряд страшных преступлений, которые они совершили по пьяни
фото: epp.genproc.gov.ru

Трое жителей Ханты-Мансийска устроили настоящий хаос: их обвиняют в вооруженном нападении, краже, пьяной езде и нападении на сотрудника полиции. Все события разворачивались в 2020 году, на данный момент злодеи ждут суда.

Установлено, что двое мужчин 31 года 11 июля беспричинно напали на двух горожан будучи пьяными. Один из дебоширов выстрелил по двум потерпевшим, попав им в ноги. Но пытки для одной жертвы не закончились – югорчане не хотели, чтобы она сбежала, поэтому ударили ее ножом.

До этого один из обвиняемых был пойман пьяным за рулем 21 марта. А 1 мая второй злоумышленник украл терминал из тамбура магазина вместе со своим товарищем. Этот большой «послужной список» был дополнен еще и дракой с силовиком, которую устроил напарник грабителя.

«Действия одного из обвиняемый квалифицированы по ч.2 ст. 213, п.«а,в» ч.2 ст. 115, ст. 264.1, ч.1 ст. 119 и п.«а,в» ч.2 ст. 115 УК РФ (хулиганство с применением оружия, причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством, управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), второго – по п.«а,в» ч.2 ст. 158, ч.2 ст. 213 и п.«а,в» ч.2 ст. 115 УК РФ (кража, хулиганство и причинение легкого вреда здоровью), третьего – по п.«а,в» ч.2 ст. 158 и ч.1 ст. 318 УК РФ (кража и применение насилия в отношении представителя власти). Обвиняемые вину признали частично, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в пресс-службе СК Югры.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 397, комментариев: 0
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