В Югре произошло четыре лесных пожара

В Югре зарегистрированы первые лесные пожары. С начала пожароопасного периода зарегистрирована четыре возгорания в лесах и более 30 – сухой растительности, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Один из крупных пожаров произошел под Ханты-Мансийском в районе СОТ «Стрижкино». Там огонь прошел 15 гектаров сухой растительности, а кромка огня растянулась на участке более 150 метров. На месте происшествия работали мобильная группа личного состава 7 - го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС, личный состав «Центроспас-Югории», к которым присоединились добровольные пожарные. На ликвидацию огня ушло четыре часа.

Заместитель начальника Главного управления Роман Артамонов подчеркнул, что отказываться от тушения ландшафтных пожаров нельзя. «В ситуации с ландшафтными пожарами есть ряд организационных вопросов. Обеспечена защита лесного фонда и населенных пунктов от пожаров. Кроме того, в настоящее время совместно с Правительством округа ведется работа по организации тушения ландшафтных пожаров. Данная работа необходима, так как, не проводя мероприятия по тушению ландшафтных пожаров, в конечном итоге ситуация может привести как к угрозе перехода огня на населенный пункт, так и на лесные массивы, расположенные на землях лесного фонда», - объяснил он.