У Рыборазводного завода в Ханты-Мансийске в ДТП пострадали два человека

Во вторник, 27 апреля, на улице Индустриальная в Ханты-Мансийске в ДТП пострадали мужчина и женщина. Nissan Almera, которым управлял 34-летний водитель, вылетел в кювет и перевернулся. Авария произошла на повороте на Рыборазводный завод.

«В результате ДТП водитель и его пассажир, 28-летняя женщина, получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Других аварий с пострадавшими на территории округа за минувшие сутки не зарегистрировано. Но восемь автомобилистов были задержаны за пьяное вождение.