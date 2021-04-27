Функционально и с минимальными затратами: Максим Ряшин озвучил требования к приюту для бездомных собак

В Ханты-Мансийске продолжается работа по строительству приюта для бродячих собак и кошек. Планируется, что в нем смогут постоянно содержать 150 животных, временно – 200. Работы по проектированию и планированию участка должны завершить к концу года.

«На отведенной под приют территории площадью 0,9 га по улице Калинина планируется возвести три здания с автономной системой отопления. В одном из корпусов разместится изолированная карантинная зона. Проектом предусмотрены помещение для приема животных, площадки для выгула и дрессировки, отдельный блок для кошек. Приют будет рассчитан на временное размещение 200 и постоянное содержание 150 животных», - сообщили в пресс-службе администрации окружного центра.

Глава города Максим Ряшин призвал создать функциональную территорию с минимальными эксплуатационными затратами, соответствующая всем современным требованиям.

Стоит отметить, что в последние годы бездомных собак на улицах российских городов стало больше. При этом эксперты уверены, что строительство приютов эту проблему не решит.