В Государственном художественном музее откроется фотовыставка «Особо охраняемые природные территории Югры»

Югорчане смогут увидеть заповедную природу округа. В Государственном художественном музее Ханты-Мансийска откроется фотовыставка «Особо охраняемые природные территории Югры». Выставка, которая пройдет С 28 апреля по 1 июля, организована с содействием Департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

Выставив снимки природных пейзажей и югорских животных, организаторы надеются привить посетителям чувство бережного отношения к окружающей среде, вызвать гордость за родной край.

Снимки сделаны в разные времена года. Посетители увидят как флору, так и фауну: медведя, оленя, горностая, лису, и многих других. Будут на снимках и леса, и болота и поймы рек.

Узнать о выставке больше, и заказать экскурсию можно по телефону: (3467) 33-08-68, 33-09-45