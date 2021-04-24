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В Ханты-Мансийске ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП

ГАИ Ханты-Мансийска ищут очевидцев ДТП с несовершеннолетним велосипедистом

В Ханты-Мансийске ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП
фото: pixabay.com

Госавтоинспекция Ханты-Мансийска ищет свидетелей ДТП, которое произошло накануне, 23 апреля, в 10:30. Водитель авто сбил малолетнего велосипедиста и скрылся.

«На пешеходном переходе по улице Ленина в районе Торгового дома неустановленный водитель, управлявший транспортным средством ВАЗ 2114 серебристого цвета совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, после чего скрылся с места ДТП», – указано в сообщении.

Очевидцев инцидента просят обратиться по телефонам 398-683, 398-103 или в ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский» в кабинет 104.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 180, комментариев: 0
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