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​В Ханты-Мансийске в тройном ДТП пострадал человек

Хантымансиец на Toyota нарушил ПДД и устроил массовую аварию

​В Ханты-Мансийске в тройном ДТП пострадал человек
Фото: vk.com/gbdd86

В четверг, 22 апреля, в 14.34 на нерегулируемом перекрёстке улиц Чехова – Доронина в Ханты-Мансийске 39-летний водитель Toyota спровоцировал тройное ДТП.

«По предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги, он совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 20-летнего мужчины. От удара Kia совершил столкновение с транспортным средством Toyota Camry под управлением 23-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Kia получил травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.


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Сегодня в 09:50, просмотров: 88, комментариев: 0
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