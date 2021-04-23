Хантымансиец на Toyota нарушил ПДД и устроил массовую аварию

В четверг, 22 апреля, в 14.34 на нерегулируемом перекрёстке улиц Чехова – Доронина в Ханты-Мансийске 39-летний водитель Toyota спровоцировал тройное ДТП.

«По предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги, он совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 20-летнего мужчины. От удара Kia совершил столкновение с транспортным средством Toyota Camry под управлением 23-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Kia получил травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.