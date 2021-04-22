Тревога оказалась ложной: в школе №7 Ханты-Мансийска пожарная сигнализация сорвала уроки

В четверг, 22 апреля, в Ханты-Мансийске из школы №7 на улице Строителей сработала пожарная сигнализация. Оперативные службы были подняты по тревоге в 14.49. На место происшествия прибыли девять пожарных расчетов.

«До прибытия пожарных подразделений была проведена эвакуация в количестве 671 человек. По прибытию к месту происшествия была проведена разведка, в ходе которой возгорание не обнаружено. Убедившись, что угрозы жизни и здоровью людей нет, пожарные убыли в пункт дислокации», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Стоит отметить, что учебные заведения округа регулярно эвакуируют из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. На этой неделе по такой же причине были сорваны уроки в школе №9 Нефтеюганска. 20 апреля там эвакуировали из здания 160 человек.