В Ханты-Мансийске сгорел грузовой автомобиль

Утром в четверг, 22 апреля, на улице Пионерской в Ханты-Мансийске сгорел автомобиль. О происшествии сообщили очевидцы в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте». По их словам, автомобиль загорелся на ходу.

В пресс-службе ГУ МЧС по Югре рассказали, что сообщение о возгорании грузового автомобиля ГАЗ поступило в 8.20. На месте происшествия работали два пожарных расчета. «Открытое горение было ликвидировано в 08.37. Причина возгорания устанавливается органами дознания», - добавили в ведомстве, уточнив, что машина повреждена по всей площади.