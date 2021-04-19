Жители Ханты-Мансийска предложили занести общественные туалеты в «красную книгу», как редкое явление. Пост-возмущение был опубликован в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте» и вызвал живой отклик.

«На набережной Иртыша (в районе ул. Бориса Щербины, 7) туалет есть, но воспользоваться им все равно нельзя. Как мы выяснили в ходе спонтанного визита 6 апреля, он закрыт уже два месяца из-за аварийной ситуации. Причина – перемёрзшая канализация. На вопрос о сроках устранения аварии работники коммунальных служб ответить не смогли. После неудачной попытки посетить туалет, мы обратились в городскую администрацию с просьбой устранить аварию и принять меры, чтобы ситуация не повторилась в следующий осенне-зимний сезон. Заодно мы предложили сделать режим работы круглосуточным. Набережная открыта весь день, а большинству людей туалет нужен не по расписанию. Кроме того, чтобы облегчить гуляющим поиск туалета, стоит установить освещенную вывеску, указатели со стороны набережной, а также индикаторы «занято/свободно», - объяснила свою позицию жительница города Полина Змановская.

В комментариях ее поддержали. «В самом комфортном городе Земли забыли про общественные туалеты. Как же так? Даже в парке Лосева нет и намека на туалет. Писайте дети и взрослые в себя, а лучше на забор Администрации», - поддержала тему Ася Тургенева.

На ее комментарий ответил администратор официального сообщества правительства региона «Югра»: На сегодняшний день в городе оборудовано четыре модульных туалета, в том числе и в парке Лосева, в районе парковки Бизнес-Центра, также туалеты есть во всех торговых центрах и подземных переходах. Летом дополнительно поставят биотуалеты.

Как выяснилось, жителей окружного центра не устраивают туалеты в подземных переходах, так как там не проводится уборка. «Хочется спросить, вы серьезно считаете, что на стотысячный город четыре туалета это норма? Летом выставите за площадью ряд биотуалетов, в которые зайти невозможно, не задохнувшись. Может кто-то не в курсе, что их чистить еще нужно, не только поставить», - заключила Ася.

Напомним, что Ханты-Мансийск занял первое место в рейтинге самых комфортных городов страны в дискомфортном климате. Эксперты Минстроя, составляя список, учитывали ряд показателей, в том числе и уличную инфраструктуру, и общегородское пространство.